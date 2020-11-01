افتتاح مركز شرطة ووحدة المرور بمنطقة القنان جنوب أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 01 نوفمبر 2020, 02:42 مساء
افتتاح مركز شرطة ووحدة المرور بمنطقة القنان, 1 نوفمبر 2020. (الوسط)

افتتح مدير أمن أجدابيا العقيد ونيس أحمد الشكري، قبل تكليفه بمديرية أمن بنغازي، مركز شرطة ووحدة المرور والتراخيص في منطقة القنان الواقعة (13 كلم جنوب أجدابيا)، بحضور عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد، وعدد من أعيان ومشايخ المنطقتين، بعد إجراء عمليات التطوير والصيانة لهما.

وقال المكتب الإعلامي بالمديرية، إن العقيد ونيس الشكري أصدر قراراً بأنشاء تمركز أمني بمنطقة القنان ليكون الرابع، وتكتمل به الدائرة الأمنية بعد إنشاء التمركزات الأمنية في سيدي عبدالعاطي والخمسين والأربعين والذي يضاف لهما تمركز القنان الذي سيكون له دور في فرض الأمن وداعم كبير في تأمين المدينة.

وأضاف أنه جرى كذلك افتتاح مركز شرطة الشمالية في مدينة أجدابيا، والذي تم استحداثه بموجب قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، بعد مذكرة بالخصوص من مدير الأمن، الذي كان مقفلا منذ عام 2011، إذ تمت صيانته والعمل جارٍ على تجهيزه بمعرفة مديرية الأمن.

وجرى خلال الافتتاح تكريم مدير الأمن، بدرع الوفاء من قبل رئيس مركز شرطة القنان الرائد عادل الصريمي، وشهادة شكر وتقدير مقدمة من رئيس وحدة التوثيق بالمديرية محمد مسعود الفرجاني، لما قدمه بمديرية أمن اجدابيا، كما قدم أيضا أعيان ومشايخ منطقة القنان شهادة شكر وتقدير إلى العقيد ونيس الشكري، على ما قام به من مجهودات طيلة فترة عمله مديرا لأمن أجدابيا قبل أن يتم تكليفه مديرا لأمن بنغازي.

يذكر أن منطقة القنان شهدت هجومًا خلال الفترة الماضية والذي نتج عنه إحراق مركز شرطة المنطقة، وإتلاف محتوياته والذي جرى صيانته وإعادة افتتاحه بعد توفير الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها المركز لكي يقوم بواجباته الأمنية بالمنطقة.

افتتاح مركز شرطة ووحدة المرور بمنطقة القنان, 1 نوفمبر 2020. (الوسط)
افتتاح مركز شرطة ووحدة المرور بمنطقة القنان, 1 نوفمبر 2020. (الوسط)
افتتاح مركز شرطة ووحدة المرور بمنطقة القنان, 1 نوفمبر 2020. (الوسط)
افتتاح مركز شرطة ووحدة المرور بمنطقة القنان, 1 نوفمبر 2020. (الوسط)
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