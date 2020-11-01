جديد «كورونا» في ليبيا: 594 إصابة في طرابلس ومصراتة تسجل 174 حالة إيجابية وثلاث وفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 11:55 صباحا
أعضاء فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء أغلبها في العاصمة طرابلس بـ594 حالة، تليها مصراتة بـ174 حالة.

وسجلت البلاد 14 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 823 مصابا؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 62 ألفا و45 حالة إصابة منذ الحالة الأولى المسجلة في مارس الماضي، وما زال 25 ألفا و321 حالة منها نشطة، فيما تعافى 35 ألفا و853 مصابا، وتوفي 871 آخرون.

توزعت الوفيات الجديدة إلى ثلاث حالات في مصراتة، وواحدة في كل من: غدامس والعجيلات وأجدابيا والرحبيات والشاطئ والقره بوللي وسرت والزاوية المركز والزاوية الغرب وبني وليد ومسلاتة.

أما حالات الشفاء الـ823 فتوزعت إلى: 569 حالة في طرابلس، و13 في صبراتة، و12 في صرمان، وسبع في باطن الجبل، واثنتين في أجدابيا ومثلهما في نالوت و21 في القره بوليي، و52 في ظاهر الجبل و25 في الزاوية المركز و30 في بني وليد و12 في الكفرة و68 في مصراتة، و10 في زوارة.

وسجلت حالات الإصابة الـ950 الجديدة في كل من:

طرابلس
441 حالة جديدة

153 حالة مخالطة

مصراتة
36 حالة جديدة
138 حالة مخالطة

الخمس
13 حالة جديدة

العجيلات
8 حالات جديدة

السبيعة
حالة جديدة

جنزور
14 حالة جديدة

زليتن
3 حالات جديدة

3 حالات مخالطة

رقدالين
حالة جديدة

سواني بن آدم
8 حالات جديدة

ترهونة
حالة جديدة
حالتان مخالطة

أجدابيا
حالة جديدة
6 حالات مخالطة

الجفارة
حالة جديدة

القره بوللي
5 حالات جديدة

الجميل
حالة جديدة
النواحي الأربع
5 حالات جديدة

صرمان
5 حالات جديدة
4 حالات مخالطة

نسمة
6 حالات جديدة

الشقيقة
حالة جديدة

الرياينة
حالتان جديدتان

سبها
4 حالات جديدة

الشاطئ
3 حالات جديدة

البوانيس
حالة جديدة

سرت
8 حالات جديدة
3 حالات مخالطة

الزاوية المركز
50 حالة جديدة
13 حالة مخالطة

الزاوية الغرب
7 حالات جديدة

تازربو
حالة جديدة

مسلاتة
حالة مخالطة

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