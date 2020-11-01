العقيد ونيس أحمد الشكري مديرا جديدا لأمن بنغازي

مراسم تسليم واستلام المهام بين مديري أمن بنغازي السابق العميد عادل عبد العزيز، والحالي العقيد ونيس أحمد الشكري،, 1 نوفمبر 2020. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي تعيين العقيد ونيس أحمد الشكري مديرا جديدا للمديرية، بناء على قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تبعاً للحركة التي أجراها مؤخراً لمديري الأمن.

وأوضحت المديرية في بيان، أن اليوم الأحد شهد مراسم تسليم واستلام المهام بين مديري الأمن السابق العميد عادل عبدالعزيز، والحالي العقيد ونيس أحمد الشكري، بحضور عدد من ضباط وقيادات المديرية ووزارة الداخلية.

وخلال مراسم التسليم والتسلم، هنأ العميد عادل عبدالعزيز، مدير أمن بنغازي العقيد ونيس أحمد الشكري، متمنيًا له التوفيق في توليه مهامه، ووجه تحية تقدير لمنتسبي المديرية على «جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب على مدار الساعة من أجل أمن المواطن والمدينة».

ومن جهته أكد السيد مدير أمن بنغازي الجديد، أهمية تكاتف الجهود من قبل الجميع من أجل أن تجتاز البلاد كافة الأزمات ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا، مؤكداً حرصه على العمل مع ضباط وقيادات مديرية أمن بنغازي لتطوير القدرات اتساقاً مع جهود وزارة الداخلية لبناء المؤسسات الشرطية النظامية القادرة على حماية أمن الوطن والمحافظة على استقراره.

مراسم تسليم واستلام المهام بين مديري أمن بنغازي السابق العميد عادل عبد العزيز، والحالي العقيد ونيس أحمد الشكري،, 1 نوفمبر 2020. (مديرية أمن بنغازي)

مراسم تسليم واستلام المهام بين مديري أمن بنغازي السابق العميد عادل عبد العزيز، والحالي العقيد ونيس أحمد الشكري،, 1 نوفمبر 2020. (مديرية أمن بنغازي)