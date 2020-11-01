تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 01:40 صباحا
مستشفى غدامس العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وفي بيانه رقم «41» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» شدد فريق الاستجابة على ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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والأحد الماضي، أعلن المجلس البلدي غدامس إغلاق مداخل ومنافذ المدينة حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن فترة الإغلاق ستكون مفتوحة، حسب تطور الظروف، مطالبًا الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ الإغلاق.

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