وفاة حالتي «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 01 نوفمبر 2020, 12:40 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سرت محمد أحمودة، السبت، وفاة حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا المستجد».

وقال أحمودة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحالتين لرجلين أحدهما مسن يبلغ 83 عامًا، داعيًا مواطني سرت إلى ضرورة التوجه إلى فريق الرصد والتقصي حال ظهور أي أعراض عليهم.

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وبهذا الإعلان، تبلع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في سرت 192 حالة، بينها 54 حالة نشطة، 117 حالة شفاء، فيما توفي 22 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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