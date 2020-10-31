وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار السياسي

حوار ستيفاني وليامز مع قناة «الوسط»، 31 أكتوبر 2020. (قناة الوسط WTV)

عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن ثقتها في نجاح ملتقى الحوار السياسي، مؤكدة أنه «لن يسمح للطبقة السياسية أو قوى الأمر الواقع بعرقلة هذا المسار».

وقالت خلال حوار مع برنامج «مقابلة خاصة» المذاع على قناة «الوسط» اليوم السبت: «طفح كيل الشعب»، مضيفة «البعض في الطبقة السياسية يريد عرقلة الحوار والاتفاق في ليبيا، وهذا أمر ضار»، مشيرة إلى تفاعل البعثة مع فئات عديدة من الشعب الليبي ولمسها رغبة شعبية حقيقية بمؤسسات موحدة ومسار واضح.

وتابعت: «نؤمن بقوة الشعب أكثر بكثير ممن في السلطة. والشعب أوضح رأيه بكل وضوح».