وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف

حوار ستيفاني وليامز مع قناة «الوسط»، 31 أكتوبر 2020. (قناة الوسط WTV)

عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم السبت، عن «تفاؤلها الكبير بقدرة الليبيين على تنفيذ» اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أخيرًا.

وقالت خلال حوار مع برنامج «مقابلة خاصة» المذاع على قناة «الوسط»: «رأينا تقدما كبيرا» بعد توقيع الاتفاق مثل استئناف الرحلات الجوية، وفتح الطرق بين المدن، إضافة إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة وفتح جميع المنشآت النفطية، إضافة إلى إعلانها عن ارتفاع إنتاج النفط إلى 800 ألف برميل يوميًا.