ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة: الليبيات يقمن بعمل استثنائي لا يتحدث عنه أحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 10:07 مساء
شعار الأمم المتحدة, (الإنترنت)

قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بيغونا لازاغباستر، إن المرأة الليبية تقوم «بعمل استثنائي» لا يتحدث عنه أحد، معربة عن قناعتها بأن عمل هؤلاء النساء سيساعد في إنهاء النزاع وإحلال السلام.

وأكدت المسؤولة الأممية، السبت، أن «الوضع في ليبيا أكثر تعقيدًا بكثير مما هو سائد في تونس بسبب وجود قوانين تمييزية»، لأنه حسب رأيها مجتمع «أكثر أبوية ومحافظة» وفق وصفها في تصريحات إلى وسائل إعلام تونسية.

ولكن بيغونا لازاغباستر، أضافت أن المرأة الليبية تقوم «بعمل استثنائي» لا يتحدث عنه أحد «إنها تحارب الوباء، وتضمن الأمن الغذائي، وتتفاوض بشأن تبادل الأسرى، وترفع أصواتها للمطالبة بالسلام».

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واعتبرت «هؤلاء النساء قادرات أيضًا على تحذيرنا بسرعة عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان على وشك الحدوث، إنهن ينبهننا ويساعدننا أيضًا في توجيه المساعدات الإنسانية».

وأضافت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة «عندما تشارك المرأة في المفاوضات، يتم إبرام الاتفاقات بشكل أسرع وأكثر استدامة»، معربة عن قناعتها بأن عمل هؤلاء النساء سيساعد في إنهاء النزاعات.

وفيما يتعلق بعملية تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 بشأن حقوق المرأة والسلام والأمن، شددت لازاغباستر على أنه أداة قانونية جعلت من الممكن تغيير الوضع بسبب طبيعته الملزمة للدول الأعضاء، وفي هذا الصدد، ذكرت أنها لاحظت تغييرات في حماية المرأة أثناء النزاعات وارتباطها بحلها.

كما شددت على أهمية دور المرأة التونسية والليبية في التنمية الاقتصادية للبلدين اللذين يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا.

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