خروج حالة «كورونا» من العناية المركزة في زوارة

مدينة زوارة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الإعلامي لجهاز الطب العسكري زوارة، اليوم السبت، خروج حالة من قسم العناية بمركز العزل إلى العزل المنزلي.

جاء ذلك بعد تلقيها العلاج واستقرار حالتها الصحية، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

- دخول حالتي «كورونا» مركز العزل بـ«الطب العسكري زوارة»

والأربعاء الماضي، استقبل مركز العزل في جهاز الطب العسكري زوارة حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد». وتعود الحالة الأولى لمسن يبلغ 85 عامًا يعاني ارتفاعا في ضغط الدم، ومصاب كذلك بداء السكري، فيما تعود الحالة الثانية لامرأة تبلغ 48 عامًا وتعاني من التهابات إضافة إلى داء السكري.