رئيس شركة الكهرباء يبحث معوقات الإسراع بتجديد محطة بئر الغنم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 07:23 مساء
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، يزور محطة بئر الغنم, 31 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، والمدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح، ظهر اليوم السبت، لمحطة بئر الغنم جهد 220 ك.ف، للوقوف على آخر خطوات التنفيذ وحل المشكلات التي تعوق الإسراع في إعادة تجديد المحطة.

وبحسب بيان للشركة العامة للكهرباء، رافق العبدلي، مدير شركة الجيك للطاقة المهندس بشير الميلادي، وعدد من المهندسين المختصين بالشركة.

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وتضمنت الزيارة الاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال، والمشاكل التي تواجهها شركة الجيك المنفذة للمشروع، من أجل الإسراع في إعادة تجديد المحطة.

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، يزور محطة بئر الغنم, 31 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، يزور محطة بئر الغنم, 31 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، يزور محطة بئر الغنم, 31 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، يزور محطة بئر الغنم, 31 أكتوبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
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