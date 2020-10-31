وزير الصحة بالحكومة الموقتة يفتتح مصرف الدم المركزي بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 31 أكتوبر 2020, 06:48 مساء
افتتاح مصرف الدم المركزي بطبرق, 31 أكتوبر 2020. (الوسط)

افتتح، صباح اليوم السبت، وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، رفقة عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، مصرف الدم المركزي بطبرق، بعد أن تم تجهيزه وتنفيذه من قبل الشركة المنفذة.

وقال مدير عام مصرف الدم المركزي طبرق السنوسي بالقاسم، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن مصرف الدم الجديد سيقدم خدمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصحات الإيوائية بالقطاعين العام والخاص، ويخفف معاناة المواطنين من التميمي غربًا إلى امساعد شرقًا حتى الجغبوب جنوبًا، الذين لديهم مرضى بحاجة للدم، ويضع حدًّا لمعاناتهم في البحث عن متبرعين.

وأضاف بالقاسم، إن افتتاح هذا المرفق الصحي سيكون له الأثر البالغ في حل مشكلة نقص الدم، بسبب ما تعج به غرف العناية من حالات الحوادث والإصابات المختلفة والعمليات الجراحية وأقسام الولادة وحاجتها الماسة لأكياس الدم.

حضر حفل الافتتاح عضوا مجلس النواب عن طبرق، الصالحين عبدالنبي ومفتاح الشاعري، ومديرو ومسؤولو القطاع الصحي ببلدية طبرق وعدد من العاملين بقطاع الصحة بطبرق.

افتتاح مصرف الدم المركزي بطبرق, 31 أكتوبر 2020. (الوسط)
افتتاح مصرف الدم المركزي بطبرق, 31 أكتوبر 2020. (الوسط)
افتتاح مصرف الدم المركزي بطبرق, 31 أكتوبر 2020. (الوسط)
افتتاح مصرف الدم المركزي بطبرق, 31 أكتوبر 2020. (الوسط)
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