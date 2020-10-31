الأرصاد: البحر خفيف الموج وأمطار بين زوارة وطرابلس

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق بالساحل الليبي، فيما سيكون البحر خفيف الموج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر قليل الاضطراب على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس .

الريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها ما بين 05 - 15 عقدة .

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر 24 و26 مْ.

الساحل من الخليج إلى طبرق

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها ما بين 05و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر 23 و25 مْ.