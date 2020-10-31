اللجنة العسكرية المشتركة تعقد أول اجتماع داخل ليبيا 2 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 01:15 مساء
وليامز والمشاركون في اجتماعات اللجنة العسكرية بجنيف عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، 23 أكتوبر 2020، (الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا في الفترة بين الثاني والرابع من نوفمبر المقبل، للمرة الأولى.

وأوضحت في بيان أن الاجتماع سيعقد في مدينة غدامس، إذ تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الجاري في جنيف.

وأشارت البعثة إلى أن اللجنة تجتمع بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. ويبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، حسب البعثة.

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