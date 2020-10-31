467 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. و«مكافحة الأمراض» يفسر تراجع العدد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 12:56 مساء
غرفة في مركز عزل بغريان، 29 يوليو 2020، (المجلس البلدي غريان)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعًا سبب نقص عدد حالات الإصابة الجديدة إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.

وأوضح المركز أنه تسلم 1655 عينة من المختبرات المنتشرة في أنحاء ليبيا، وتبين سلبية 1188 عنية، وإيجابية 467 أحرى، منبهًا بأن الانخفاض في عدد الإصابات الجديدة «يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معمليًّا ببعض المدن، وذلك بسبب بعض الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل أمس الجمعة».

وبهذا الإعلان وصل إجمالي عدد الحالات المصابة التي سجلتها ليبيا، منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي، إلى 61 ألفًا و95 حالة، مازال 25 ألفًا و208 حالات منها نشطًا، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون.

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