رئيس أركان «الوفاق» يبحث يبحث تعزيز التعاون العسكري مع موريتانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 12:08 صباحا
الحداد خلال مباحثات عسكرية في موريتانيا الجمعة. (الإنترنت)

استقبل وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي اليوم الجمعة رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد علي الحداد.

وحسب المكتب الإعلامي لقوات القيادة العامة، «تناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات الأمنية والعسكرية».

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وبعد الاستقبال أجرى الحداد زيارات شملت القيادة العامة لأركان الجيش الموريتاني، ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الخمس في الساحل ، كان في استقباله القائمين على هذه المؤسسات الفريق الحسن ولد مكت والخبير العسكري محمد ازناكي .

وتقول الصفحة الرسمية لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق إن «الزيارة تهدف  إلى فتح قنوات اتصال بين ليبيا ومجموعة دول الساحل الخمس، التي تتولى موريتانيا رئاستها الدورية حاليا، وتضم المجموعة إضافة إلى موريتانيا، دول بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر».

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