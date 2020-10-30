« صحة الوفاق» تعلن موعد التطعيم الإجباري لطلاب المدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 10:27 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، بدء برنامج التطعيم الإجباري المتكامل لطلاب المدارس غدا السبت.

وذكرت إدارة التطعيمات التابعة للوزارة، أن البرنامح يشمل الطلاب في عمر 6 سنوات، و12 سنة للبنات، و15 سنة، في كل مرافق التطعيم، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي سبتمبر الماضي، طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، مدير النشاط المدرسي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق بضرورة التنسيق مع المركز لبدء تطعيم طلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد (2020- 2021). وأكد أن تكون آلية وموعد التنفيذ حسب الترتيبات المحلية لظروف كل منطقة على حدة، بما يضمن نجاح برنامج التطعيمات.

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