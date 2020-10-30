النمروش يبحث مع «داخلية مالطا» والقوات المسلحة سبل دعم البحرية الليبية

وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، مع وزير الداخلية المالطي بويرون كاميلاري, 30 أكتوبر 2020. (دفاع الوفاق)

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، مع وزير الداخلية المالطي بويرون كاميلاري، عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في دعم البحرية الليبية في عمليات التدريب المختلفة وصيانة وعمرة القطع البحرية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع اليوم، التقى النمروش اليوم في مقر وزارة الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون بمالطا، وزير الداخلية، وقائد القوات المسلحة المالطية، العميد جيفري كورمي.

فيما أشاد النمروش بدور مالطا في «دعم أمن واستقرار ليبيا».

وأوضح البيان أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين وزارة الدفاع ونظيراتها في الدول المجاورة والمقابلة.