شركة البريقة تؤكد استمرار حركة النواقل بشكل طبيعي.. وتوضح سبب تأخر رسو «أنوار أفريقيا»

الناقة «أنوار أفريقيا» بالقرب من أحد الموانئ الليبية، 30 أكتوبر 2020. (شركة البريقة)

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، استمرار حركة النواقل بشكل طبيعي، موضحة أن الناقة «أنوار أفريقيا» وصلت منطقة المخطاف أمس، لكن رسوها تأخر بسبب سوء الطقس.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الناقلة «أنوار أفريقيا» بحمولتها البالغ 34 مليون لتر من وقود البنزين باشرت عمليات التوزيع على شركات التوزيع دون أي عراقيل.

وتسببت عاصفة فجائية ضربت عددًا من أحياء العاصمة طرابلس ومصراتة والخمس مصحوبة بالأمطار، الثلاثاء الماضي، في اقتلاع أشجار النخيل وسقوطها على الطرق العامة وإلحاق أضرار بممتلكات عدد من المواطنين الخاصة.

- غرق قاطرة بميناء مصراتة جراء سوء الأحوال الجوية

وضربت العاصفة ميناء طرابلس البحري وتسببت في سقوط حاويات في الساحات وكذلك حوض الميناء أثناء عملية الشحن، إضافة إلى تقطع حبال ربط عديد السفن الراسية بالميناء، إضافة إلى جنوح سفينة الحاويات «ليدي حلوم» المتواجدة بمنطقة المخطاف وملاصقتها لحاجز الأمواج.

كما تسببت العاصفة في غرق القاطرة «جنات» الراسية بميناء مصراتة بعد اصطدام إحدى السفن الضخمة المحملة بالسيارات بها.