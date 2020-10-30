الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل 1.75 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن السماء ستكون مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- الرؤية جيدة، ودرجة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية غربية تتحول غدًا إلى بحرية على ساحل الخليج سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.