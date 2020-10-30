الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 11:48 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل 1.75 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن السماء ستكون مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- الرؤية جيدة، ودرجة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية غربية تتحول غدًا إلى بحرية على ساحل الخليج سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى «التفاهم بين الأديان»
دولى
«رويترز»: إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 680 ألف برميل يوميا
ليبيا
أداء الدولار في السوق الموازية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن توافق على بيع المقاتلات المتطورة «إف-35» إلى الإمارات
دولى
رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاتحاد ضد «مروجي الكراهية» بعد هجوم نيس
دولى
تونس تشدد القيود لمكافحة انتشار «كورونا» وتعلق الدراسة
عربى
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم نيس.. ونيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقق في الواقعة
دولى
فرنسا توسع فرض وضع الكمامات ليشمل الأطفال من سن السادسة
دولى
رغم الضغوط لإعادتها.. مالطا تكشف أسباب الاحتفاظ بمليار دينار ليبي
ليبيا
كيف ينظر الليبيون إلى اتفاق وقف إطلاق النار؟
ليبيا
ماكرون يحذر من 400 ألف وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال أشهر.. ويعلن إغلاقا جديدا
دولى
البعثة الأممية تطلق منصة تفاعلية تزامنا مع بدء الحوار الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أجسام مضادة لـ«كوفيد-19» تهاجم الجسم