أحوال الطقس اليوم: درجات الحرارة تميل للانخفاض.. وفرصة لسقوط الأمطار على مناطق بالشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 11:02 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الجمعة، فرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم، ميل درجات الحرارة للانخفاض على أغلب المناطق خاصة المرتفعات الجبلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

الطقس: تتكاثر السحب من حين إلى أخر على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة يوم الغد، واحتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

الطقس: تكاثر للسحب من حين إلى أخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوي: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية وتصل إلى 27 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحراة القصوى: تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

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