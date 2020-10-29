أرمينيا تتحدث عن «أدلة دامغة» لإرسال تركيا مقاتلين من ليبيا إلى قره باغ

وزير خارجية أرمينيا زهراب مناتساكانيان. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير خارجية أرمينيا زهراب مناتساكانيان أن بلاده تمتلك ما وصفها بـ«أدلة دامغة» على إرسال تركيا مرتزقة ومسلحين من سورية وليبيا إلى إقليم ناغورني قره باغ.

وأوضح مناتساكانيان في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية الخميس، أن «هناك أدلة واقعية لا جدال فيها على وجود واستمرار إرسال تركيا مقاتلين إرهابيين أجانب من ليبيا وسورية إلى قره باغ».

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وأضاف إن «هذا ما تثبته البيانات الاستخباراتية للدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتقارير الواردة من منطقة الصراع نفسها». وجدد الرئيس الأرميني أرمن ساركيسيان التأكيد على اتهام تركيا بالتورط بشكل مباشر في النزاع بإقليم ناغورني قره باغ.

وفي 27 سبتمبر الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في الإقليم المذكور والمناطق المتاخمة في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود.