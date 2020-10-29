أداء الدولار في السوق الموازية خلال أسبوع

أداء الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في التداولات الأسبوعية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

سجل الدولار الأميركي انخفاضًا مقابل الدينار الليبي في التداولات الأسبوعية في السوق الموازية.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق 6 قروش، مسجلة 6.27 دينار أمس الأربعاء مقابل 6.33 دينار الخميس الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وتوقفت التداولات في السوق الموازية، اليوم الخميس، مع احتفالات البلاد بذكرى المولد النبوي الشريف

وعلى صعيد التعاملات الأسبوعية أيضًا، كان الانخفاض الأكبر من نصيب الجنيه الاسترليني الذي تراجع إلى 7.96 دينار أمس الأربعاء مقابل 8.10 دينار، الخميس الماضي، بفارق 14 قرشًا، في حين هبط اليورو بفارق قرش واحد، مسجلاً 7.36 دينار أمس الأربعاء مقابل 7.37 دينار دينار في ختام تداولات الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلة 0.78 دينار أمس الأربعاء مقابل 0.79 دينار الأسبوع الماضي، كما هبط الدينار التونسي بفارق 4 قروش، مسجلاً 2.25 دينار الأربعاء مقابل 2.29 دينار الخميس الماضي.