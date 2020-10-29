«مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية» على جدول أعمال النمروش خلال زيارته مالطا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 03:12 مساء
وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش يزور مالطا، 29 أكتوبر 2020. (دفاع الوفاق)

وصل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، إلى العاصمة المالطية ڤاليتا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن وزير الدفاع المالطي بويرون كاميلاري، كان على رأس مستقبلي النمروش فور وصوله، لافتة إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين فيما يخص خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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وقَّع المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق، مذكرتي تفاهم مع وزير النقل المالطي إيان بورغ، في قطاعي الملاحة البحرية والنقل الجوي، وذلك خلال اجتماع ثنائي عُـقد الثلاثاء الماضي بين وفدين من البلدين.

وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش يزور مالطا، 29 أكتوبر 2020. (دفاع الوفاق)
وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش يزور مالطا، 29 أكتوبر 2020. (دفاع الوفاق)
وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش يزور مالطا، 29 أكتوبر 2020. (دفاع الوفاق)
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