المشري يطالب السراج بالاستمرار في منصبه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد

السراج خلال لقاء سابق مع المشري، 23 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، وذلك تجنبًا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.

جاء ذلك في خطاب وجهه المشري إلى السراج ونشر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة نسخة منه على صفحته بموقع «فيسبوك»، ولفت إلى أن مطالبة المشري جاءت في ضوء «الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستقضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن».

السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر

وأعلن السراج في 16 سبتمبر الماضي، «رغبته الصادقة» تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر. ودعا لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال «السلمي والسلس» للسلطة.