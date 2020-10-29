مصرع مسن في حريق بمنزل بشارع ميزران وسط طرابلس

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال عملية إخماد حريق بمنزل في طرابلس، 29 أكتوبر 2020. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، اليوم الخميس، إخماد حريق بمنزل بشارع ميزران وسط البلاد.



وأشارت الهيئة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى العثور على جثة لرجل ليبي الجنسية في العقد السابع من العمر تم انتشالها وتسليمها لجهات الاختصاص.



ونشرت الهيئة صورا تظهر دمارا بالغا في المنزل، فيما ينتشر عناصر الهيئة خلال عملية إخماد الحريق.



عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال عملية إخماد حريق بمنزل في طرابلس، 29 أكتوبر 2020. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال عملية إخماد حريق بمنزل في طرابلس، 29 أكتوبر 2020. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال عملية إخماد حريق بمنزل في طرابلس، 29 أكتوبر 2020. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال عملية إخماد حريق بمنزل في طرابلس، 29 أكتوبر 2020. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال عملية إخماد حريق بمنزل في طرابلس، 29 أكتوبر 2020. (صفحة الهيئة على فيسبوك)