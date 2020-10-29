«مؤسسة النفط»: إنشاء شركة «السرير» بالشراكة مع «فنترسهال» الألمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 12:25 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

تعلن المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، نقل عمليات التشغيل لمنطقتي التعاقد «91» و«107» (96,97 سابقا) من شركة «فنترسهال» الألمانية إلى شركة «السرير» للعمليات النفطية.

وقالت المؤسسة في بيان، إن شركة «السرير» تم إنشاؤها حديثا كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «فنترسهال» (WIAG)، لافتة إلى إبرام اتفاقية المقاسمة «الأبسا» بين الجانبين بناء على مذكرة التفاهم التي اعتمدت في العام 2010.

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وأضافت أنها باشرت التفاوض مع شركة «فنترسهال» لوضع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، حيث استغرقت هذه المفاوضات مدة ثلاثين شهرًا كللت بالنجاح وإعداد الاتفاقات بينها وبين الشركة الألمانية واعتمادها في ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أن التشغيل استمر خلال الفترة الماضية تحت إشراف شركة «فنترسهال» لغرض إتمام إجراءات الإنشاء والتسجيل الرسمي لشركة «السرير» للعمليات النفطية، وأضافت: «وبهذا التاريخ تم نقل معظم العمالة إلى شركة السرير للعمليات النفطية ليستمروا في تسيير أعمال الشركة».

وعبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله عن سعادته لبدء شركة السرير العمل، مشيدًا بـ«كل من ساهم في إتمام هذا العمل وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

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