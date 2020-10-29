أحوال الطقس اليوم: احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 11:27 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، بينما يبقى الطقس مستقرا على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة تميل للانخفاض على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية ولا تتجاوز 20 على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يحذر من 400 ألف وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال أشهر.. ويعلن إغلاقا جديدا
دولى
مارادونا يحتفل بميلاده الـ60.. وهذا حلمه الجديد
رياضة عالمية
وليامز تتوقع تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خلال المحادثات المقبلة
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق
ليبيا
قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
«بلومبرغ» عن مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج الخام الليبي إلى 700 ألف برميل يوميا
ليبيا
ناشطة سعودية موقوفة تبدأ إضرابا عن الطعام
عربى
مفاجأة.. رونالدو ما زال مصابًا بفيروس «كورونا» ويغيب عن موقعة «برشلونة»
رياضة عالمية
بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجود الأطفال في المنزل قد يحمي الأسرة من «كورونا»