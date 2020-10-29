أحوال الطقس اليوم: احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، بينما يبقى الطقس مستقرا على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة تميل للانخفاض على أغلب مناطق ليبيا.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.



الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية ولا تتجاوز 20 على الجبل الأخضر.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.



الكفرة - السرير - تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.