تسجيل حالتي إصابة بـ«كورونا» في الواحات

عامل صحي يضع عينة مسحة في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد».



وقالت اللجنة في بيانها رقم «55» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها أرسلت 38 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» إلى المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، الإثنين الماضي، ليتبين إيجابية عينتين، واحدة من مدينة جالو والأخرى من مدينة أوجلة، وسلبية 36 عينة بينها عينتان إعادة.

- وفاة حالة جراء «كورونا» في الواحات



وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات وفاة حالتين بمركز العزل جراء إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد»، بينهما حالة تعود لأحد العناصر الطبية المساعدة من الجنسية السودانية، وكان يعمل بقسم الكلى التابع لمستشفى جالو العام.

