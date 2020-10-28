توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة والزاوية الغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 05:28 مساء
عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

احتلت طرابلس صدارة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 586 إصابة بها ضمن حصيلة إجمالية بلغت 899 حالة في عموم ليبيا.

وسجلت مصراتة 49 حالة، وبنغازي 42 حالة، والزاوية الغرب 43 حالة، والعجيلات 23 حالة، والنواحي الأربع 22 حالة، إضافة إلى 16 حالة في كل من القره بوللي، والزنتان، و13 حالة في كل من الجفارة، ومسلاتة، و11 حالة في جنزور، وتسع حالات في الزاوية الغرب، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما أحصى المركز ست حالات في كل من قصر الأخيار، والزاوية الجنوب، وخمس حالات في كل من السبيعة، وزليتن، وأربع حالات في العواتة، وثلاث حالات في كل من المعمورة، وسواني بني آدم، والخمس، والسائح، وحالتين في كل من أجدابيا، وباطن الجبل، والكفرة، وسبها، والبريقة، والشاطئ، والقلعة، وحالة في كل من زوارة، والغريفة، والمرج، والعامرية.

- ليبيا تسجل 899 إصابة بكورونا و709 حالات شفاء

وتوزعت حالات الشفاء الـ709 بواقع 431 حالة في طرابلس، و91 حالة في زوارة، و58 حالة في سبها، و43 حالة في مصراتة، و29 حالة في ترهونة، و14 حالة في زليتن، و11 حالة في باطن الجبل، وتسع حالات في كل من العجيلات، والزاوية المركز، والزنتان، وخمس حالات في الكفرة.

ومن ضمن الـ11 حالة وفاة التي أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، سجلت الخمس ثلاث حالات، والزاوية المركز حالتين ومثلهما في العجيلات، إضافة إلى حالة واحدة في كل من مصراتة، وترهونة، وزوارة، والكفرة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
ناشطة سعودية موقوفة تبدأ إضرابا عن الطعام
عربى
مفاجأة.. رونالدو ما زال مصابًا بفيروس «كورونا» ويغيب عن موقعة «برشلونة»
رياضة عالمية
بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة تناول القهوة على معدة فارغة