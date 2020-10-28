ويليامز تتوقع تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خلال المحادثات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 01:02 مساء
ستيفاني وليامز خلال توقيعها على اتفاق اللجنة العسكرية وقف إطلاق النار الدائم، 23 أكتوبر 2020، (البعثة الأممية)

توقعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن تحدد محادثات السلام المقبلة موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وأكدت ويليامز، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن «ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن»، مشددة على أنه «أيا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها، فإنها تحتاج حقا للتركيز بوضوح على التجهيز للانتخابات. أتوقع تماما أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات».

وقالت «تعلمنا من العمليات السياسية السابقة عدم استبعاد أي تيار سياسي، وبالتالي هناك في هذا الحوار تمثيل للنظام السابق»، مضيفة «لهذا السبب أنا أكثر تفاؤلا لأنني أعتقد أن هناك استعدادا أكبر للمشاركة».

البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم

وأفادت ويليامز بأن من الضروري التأكد من وجود القوى السياسية المعنية التي لها وجود على الأرض «حول طاولة المحادثات» إضافة إلى ممثلين لأطراف أخرى في المجتمع، معربة عن أملها بأن «نسمع مزيدا من الأصوات في المجتمع الدولي تدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي للغاية وتضغط عليها من أجل ذلك».

والجمعة الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا.

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