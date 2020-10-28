«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 10:56 صباحا
وزير الحكم المحلي السابق، بداد قنصوة مسعود عبدد الجليل, (الإنترنت)

وجه مدير إدارة الفروع بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، عميد محمود ضو الحوات، رؤساء فروع ومكاتب جهاز المباحث الجنائية بتكثيف الجهود بالبحث والتحري والقبض على وزير الحكم المحلي السابق، بداد قنصوة مسعود عبدالجليل، وإحالته للنائب العام.

وبحسب تعميم أصدره الحوات، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإن تكثيف البحث عن قنصوة يأتي بناء على تأشيرة رئيس جهاز المباحث الجنائية.

«المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء الديوان

وفي أواخر سبتمبر الماضي، كشف مصدر بمكتب النائب العام لـ«بوابة الوسط»، عن ضبط وتوقيف وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، على خلفية شبهة فساد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير أممي لليبيا من استيراد السيارات المستعملة