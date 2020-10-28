«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تطالب المرشحين بعدم مباشرة الحملة الانتخابية إلا في هذا التوقيت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 09:54 صباحا
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية كافة المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية بعدم مباشرة الحملة الانتخابية قبل الإعلان عنها من قبل اللجنة المركزية.

وبحسب بيان للجنة اليوم، تنطلق الحملة الانتخابية بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ومع الإعلان عن سقف الحملة الانتخابية، والتي تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي الذي يتوقف فيه كل الأنشطة الدعائية للمرشحين.

إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في 4 بلديات

وفي 19 أكتوبر الجاري، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية نتائج انتخابات المجالس البلدية في كل من الزاوية الجنوب، كاباو، الحرابة وجادو، والتي جرت منتصف الشهر.

ونشرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك»، نتائج انتخابات المجالس البلدية الأربعة.

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