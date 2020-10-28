«تكثيف محادثات السلام الليبية» في مشاورات هاتفية بين بوتين وإردوغان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 12:31 صباحا
الرئيس الروسي بوتين مع نظيره التركي إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت).

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، «آفاق تسوية الوضع وتكثيف محادثات السلام الليبية». 

وأوضح الكرملين، في بيان الثلاثاء، أن بوتين وأردوغان «اتفقا الرئيسان على مواصلة التنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات في البلدين»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية. كما تطرقت المباحثات الهاتفية إلى الأوضاع في «سورية وقره باغ» .

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وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف، وجرت مراسم التوقيع في قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وعقد الإثنين أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، عبر الاتصال المرئي، فيما من المقرر أن تناقش الاجتماعات المباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس نوفمبر المقبل على سبل وآليات ومعايير توحيد السلطة التنفيذية، وفق وليامز.

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