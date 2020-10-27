ضبط مروج أقراص الهلوسة في رأس حسن

من المضبوطات مع المتهم في رأس حسن بالعاصمة طرابلس. (وزارة الداخلية)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، ضبط شخص ليبي الجنسية يروج أقراص الهلوسة بمنطقة رأس حسن (جنوب غرب سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس).

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كان بحوزة المتهم «90 قرص مخدر وبندقية نوع كلاشنكوف».

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وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص، وفق الوزارة.

من المضبوطات مع المتهم في رأس حسن بالعاصمة طرابلس. (وزارة الداخلية)