تصدير 660 ألف برميل نفط من ميناء البريقة إلى إيطاليا

ناقلة نفطية بميناء مرسى البريقة. (الإنترنت)

رست على رصيف ميناء البريقة النفطي الناقلة المسماة «فرونت كاستور» قادمة من إيطاليا، اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل شحن نحو 660 ألف برميل نفط خام سيجرى تصديرها إلى إيطاليا.

وقال مصدر بالميناء لـ«بوابة الوسط» إن الناقلة النفطية سيجرى شحنها بالكمية المطلوبة وترحيلها فور الانتهاء من الإجراءات المستندية المتبعة في ميناء البريقة التجاري الصناعي.

- مؤسسة النفط تعلن رفع «القوة القاهرة» عن حقل الفيل وانتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ

وعادت الموانئ الليبية إلى العمل بشكل طبيعي، بعد أشهر من الإغلاق، حيث استقبلت عديد النواقل النفطية خلال الفترة الأخيرة، إذ وصلت في 17 أكتوبر الجاري ناقلة النفط الخام «Nordic Breeze» إلى ميناء الزويتية، لشحن كمية تقدر بنحو مليون برميل، وترفع علم ليبيريا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، صباح أمس الإثنين، رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل النفطي بحوض مرزق جنوب غرب ليبيا، والانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية.