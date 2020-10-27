الثني لوفد أعيان أجدابيا: لم نتلقَ أموالا للدفعات النقدية لجميع المشروعات منذ عام

أكد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لم تتلقَ أموالاً للدفعات النقدية لجميع المشروعات منذ نحو عام، لافتًا إلى اعتماد قانون الميزانية للعام الحالي دون تسييل جميع بنودها.
جاء ذلك خلال استقبال الثني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وفدًا من أعيان وحكماء بلدية أجدابيا، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة إدريس عبدالله؛ لبحث المشكلات والعراقيل والصعوبات التي تواجه البلدية، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
وشدد رئيس الحكومة الموقتة على أن استكمال جميع المشاريع أو فتح أخرى مرهون بتسييل بنود الميزانية العامة للحكومة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
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وأوضح أن «انعدام الإيرادات المالية للحكومة في ظل سيطرة السلطات الموازية على النفط هو الذي فاقم الأوضاع في مشروعات الحكومة»، مشددًا على أن الحكومة تنفذ هذه المشروعات على قدم المساواة بين جميع البلديات الخاضعة لسيطرتها.
وتطرق الاجتماع إلى سير العمل في البلدية، والمشروعات الخدمية التي تنفذها الحكومة لصالح عدد من القطاعات بالبلدية؛ إضافة إلى نسب الإنجاز في كل المشروعات، وأبرز المشكلات والعراقيل التي تواجه بعض المشروعات المتعثرة.