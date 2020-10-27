الثني لوفد أعيان أجدابيا: لم نتلقَ أموالا للدفعات النقدية لجميع المشروعات منذ عام

الثني خلال استقباله وفدا من حكماء وأعياء مدينة أجدابيا، 27 أكتوبر 2020. (الحكومة الموقتة)

أكد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لم تتلقَ أموالاً للدفعات النقدية لجميع المشروعات منذ نحو عام، لافتًا إلى اعتماد قانون الميزانية للعام الحالي دون تسييل جميع بنودها.



جاء ذلك خلال استقبال الثني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وفدًا من أعيان وحكماء بلدية أجدابيا، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة إدريس عبدالله؛ لبحث المشكلات والعراقيل والصعوبات التي تواجه البلدية، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».



وشدد رئيس الحكومة الموقتة على أن استكمال جميع المشاريع أو فتح أخرى مرهون بتسييل بنود الميزانية العامة للحكومة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

- الثني يتعهد بتنفيذ مشروع توصيل خط مياه الشرب إلى بلدية خليج السدرة

وأوضح أن «انعدام الإيرادات المالية للحكومة في ظل سيطرة السلطات الموازية على النفط هو الذي فاقم الأوضاع في مشروعات الحكومة»، مشددًا على أن الحكومة تنفذ هذه المشروعات على قدم المساواة بين جميع البلديات الخاضعة لسيطرتها.



وتطرق الاجتماع إلى سير العمل في البلدية، والمشروعات الخدمية التي تنفذها الحكومة لصالح عدد من القطاعات بالبلدية؛ إضافة إلى نسب الإنجاز في كل المشروعات، وأبرز المشكلات والعراقيل التي تواجه بعض المشروعات المتعثرة.

الثني خلال استقباله وفدا من حكماء وأعياء مدينة أجدابيا، 27 أكتوبر 2020. (الحكومة الموقتة)

جانب من اجتماع الثني مع وفد أعيان وحكماء أجدابيا.

جانب من اجتماع الثني مع وفد أعيان وحكماء أجدابيا.