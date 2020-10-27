«داخلية الوفاق»: تحرير مواطن بعد 11 يوما من خطفه وضبط خاطفيه

متهمان بخطف مواطن، 27 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، تحرير مواطن بعد 11 يومًا من خطفه على يد «مجموعة إجرامية مسلحة» بهدف الحصول على مبلغ مالي نظير إطلاقه.



واقتحمت المجموعة المسلحة منزل المواطن «م.ق» في 15 أكتوبر الجاري، وقامت بخطفه بهدف طلب مبلغ مالي نظير إطلاقه، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».



وأشار البيان إلى مباشرة مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بتكثيف أعمال البحث والتحري ورصد الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة وتعقب مكان تواجد المجني عليه.

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وتمكن فريق التحري المشترك بين مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية وجهاز الردع، أمس الإثنين، من تحرير المجني عليه، والقبض على الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة، وإحالتهم إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بالخصوص.



يشار إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا، أصدر أوامر بضبط وإحضار الأشخاص المسؤولين عن المجموعة الإجرامية وإحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص.