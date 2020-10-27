عاصفة فجائية تضرب عددا من أحياء طرابلس

ضربت عاصفة فجائية، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من أحياء العاصمة طرابلس مصحوبة بالأمطار؛ ما تسبب باقتلاع أشجار النخيل وسقوطها على الطرق العامة وإلحاق أضرار بممتلكات عدد من المواطنين الخاصة.

وناشد مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطريق العام إثر نزول الأمطار على العاصمة، متمنيًا السلامة للجميع، بحسب تنويه نشرته مديرية الأمن عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة، كما حذر من رياح شمالية غربية قوية مساء اليوم تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وهيئة السلامة الوطنية تناشد المواطنين إزالة كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل، وعدم ترك الأطفال بمفردهم خارج المنزل.

ونشرت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» إرشادات خاصة للمواطنين بشأن الوقاية من الصواعق الجوية والتعامل أثناء هطول الأمطار.