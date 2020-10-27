بلدية سبها توضح أسباب طفح مياه الصرف الصحي في بعض الأحياء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 05:46 مساء
جانب من أعمال صيانة أنانبيب الصرف الصحي في سبها، 27 أكتوبر 2020. (بلدية سبها)

أصدرت بلدية سبها، اليوم الثلاثاء، بيانًا أوضحت فيه أسباب طفح مياه الصرف الصحي في بعض أحياء المدينة.

وقالت البلدية في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إنه أثناء العمل على تنفيد مشروع الخط البديل الرابط بين محطة الرفع الرئيسية ومحطة المعالجة، تعرض الخط القديم الذي يعمل حاليًا إلى «إصابة» ما اضطر المشغلين لإطفاء جميع المحطات الفرعية.

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وأضافت أن ذلك تسبب في طفح المياه في بعض النقاط الضعيفة، مشيرة إلى أن الشبكة بشكل عام تعتبر متهالكة وشبه منهارة، مشيرة إلى الانتهاء من صيانة الخط وعودتها إلى العمل.

وأوضحت البلدية تبعية شركة المياه والصرف الصحي من الناحية الإدارية والتشغيلية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، حيث لم تنقل إلى الآن الاختصاصات من الحكومة للمجالس البلدية بحسب قانون رقم «59» المعني باختصاصات الإدارات المحلية.

جانب من أعمال صيانة أنانبيب الصرف الصحي في سبها، 27 أكتوبر 2020. (بلدية سبها)
جانب من أعمال صيانة أنانبيب الصرف الصحي في سبها، 27 أكتوبر 2020. (بلدية سبها)
جانب من أعمال صيانة أنانبيب الصرف الصحي في سبها، 27 أكتوبر 2020. (بلدية سبها)
جانب من أعمال صيانة أنانبيب الصرف الصحي في سبها، 27 أكتوبر 2020. (بلدية سبها)
جانب من أعمال صيانة أنانبيب الصرف الصحي في سبها، 27 أكتوبر 2020. (بلدية سبها)
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