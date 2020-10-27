لجنة متابعة أزمة الوقود: زيادة الكميات المخصصة لمدن الجبل الغربي والمنطقتين الوسطى والغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 03:34 مساء
اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، 27 أكتوبر 2020. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المشكلة من المجلس الرئاسي، العميد محمد فتح الله، زيادة كميات الوقود المخصصة لمدن الجبل الغربي والمنطقتين الوسطى والغربية.

وشدد فتح الله، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مديري إدارات العمليات بشركات الراحلة، وليبيا للنفط، والشرارة، ومساعد مدير عام شركة الشرارة، معاون مدير مكتب طرابلس بشركة الطرق السريعة، ومندوب عن نقابة محطات توزيع الوقود، وعضو ومقرر لجنة أزمة الوقود والغاز بالمجلس الرئاسي، على ضرورة العمل على الوتيرة نفسها التي اشتغلت بها اللجنة طيلة الأشهر الماضية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

ولفت خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي، إلى العمل على حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعوق توزيع الوقود على بعض المحطات خارج العاصمة طرابلس، ولا سيما مدن الجبل الغربي والمنطقتين الغربية والوسطى وزيادة الكميات المخصصة لها.

واتفق المجتمعون على تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، للحد من ظاهرة تجارة الوقود والغاز في السوق الموازية في كل المناطق لضمان وصوله للمواطنين بما يكفي احتياجاتهم اليومية، وتنظيم عمل محطات التوزيع في كل المناطق.

رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، العميد محمد فتح الله, 27 أكتوبر 2020. (المجلس الرئاسي)
اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، 27 أكتوبر 2020. (المجلس الرئاسي)
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