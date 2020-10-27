اجتماع في «الواحة» للنفط يناقش عودة الصادرات

اجتماع لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، 27 أكتوبر 2020، (بوابة الوسط)

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط أحمد عمار اجتماعا مع لجنة العمليات، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس لجنة العطاءات ومديري الإدارات.

وقال مسؤول بقسم الإعلام في الشركة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش عودة الصادرات النفطية، وتقرير لجنة الطوارئ التي زارت الحقول وميناء السدرة النفطي منذ أيام، وسبل تذليل الصعوبات المترتبة عن توقف الإنتاج منذ فترة طويلة.

وأكد الاجتماع أهمية توفير قطع غيار اللازمة من أجل تنفيذ أعمال الصيانة، وتنفيذ الخطط الموضوعة في الوقت المحدد.

كما شدد الحضور علي استمرار تطبيق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في جميع المواقع، وضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال عمليات التشغيل والتصدير من‏ الميناء وإعادة تجهيز الحقول للتشغيل.

يذكر أن مصدرا مسؤولا بالشركة أكد في تصريح خاص، أن ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة سوف يبدأ فور اكتمال أعمال صيانة خط الأنابيب الواصل بين الحقل ومحطة «القطار» للنفط الخام.

ومن المنتظر الوصول بإنتاج حقل السماح إلى 40 ألف برميل يوميًّا بشكل «تدريجي» بعد اكتمال أعمال تلك الصيانة، وفق المصدر، الذي أشار إلى صعوبة إعلان موعد محدد لضخ الخام، وقال إن ذلك «مرهون باكتمال أعمال الصيانة ووصول أول ناقلة إلى ميناء السدرة والبدء في سحب المخزون».