شركة الكهرباء تحذر من البناء قرب مسارات خطوط نقل الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 12:23 مساء
أحد المباني المنشآة بارتفاع مقارب لأسلاك خط كهرباء ضغط عالي، 27 أكتوبر 2020، (دائرة الإعلام بشركة الكهرباء)

حذرت الشركة العامة للكهرباء من إنشاء مبان وأسوار تحت أو قرب مسارات خطوط نقل الطاقة.

وأوضحت أن قيام مواطنين بتلك المخالفات تسبب في إعاقة أعمال الصيانة، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى خسائر بشرية ومادية للشركة، حسب بيان دائرة الإعلام بها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

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ولاحظت الشركة، خلال متابعة جميع مسارات خطوط نقل الضغط العالي، أنه جرى إقامة مبان وأسوار بجوار تلك الأبراج؛ مما يهدد حياة ساكنيها.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بالمسافات القانونية المحددة عند البناء أو التوسع فيه، وتقدر بـ30 مترا يمين ويسار مركز البرج، لخطوط النقل ذات الجهود المختلفة؛ حفاظا على سلامتهم، وكذلك على أداء الشبكة العامة للكهرباء، وحتى تتمكن فرق الصيانة من الدخول للمواقع التي تحتاج للصيانة دون عوائق.

مباني قريبة من أحد أبراج الكهرباء
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