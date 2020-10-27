توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها زوارة والزاوية المركز

أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، منها 399 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت زوارة ثانيا بـ70 حالة، ثم الزاوية المركز بـ39 حالة، و37 حالة في العجيلات، و27 حالة في جنزور، و25 حالة في القره بوللي، و20 حالة في غريان، و17 حالة في الخمس، و14 حالة في بني وليد، و13 حالة في الزنتان، و12 حالة في كل من الزاوية الغرب وصرمان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 11 حالة في ترهونة، وثماني حالات في رقدالين، وسبع حالات في يفرن، وست حالات في سواني بن آدم، وخمس حالات في كل من سبها وزلطن، وأربع حالات في الشاطئ، وثلاث حالات في كل من الغريفة وأجدابيا والرجبان وزليتن، وحالتين في كل من طبرق وباطن الجبل، وحالة واحدة في البوانيس وقصر الأخيار والحوامد ومسلاتة وغدامس.

وتماثل للشفاء 738 مصابا منهم 619 حالة في طرابلس، و25 حالة في زوارة، وسبع حالات في باطن الجبل، وأربع حالات في الزاوية الغرب، و20 حالة في غريان، وست حالات في أجدابيا، و18 حالة في صرمان، و11 حالة في القلعة، وحالتان في سبها، وخمس حالات في زليتن، وعشر حالات في الزاوية المركز، و11 حالة في الزنتان.

وفي حين توفي 11 مصابا، منهم حالة في كل من زوارة وبنت بيه ومزدة والزنتان، وأربع حالات في الزاوية الغرب، وثلاث حالات في أجدابيا.