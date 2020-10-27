«مكافحة الأمراض»: 752 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة

غرفة في مركز عزل بغريان، 29 يوليو 2020، (المجلس البلدي غريان)



أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 738 مصابا، في حين توفي 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 3405 عينات موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1410 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1150 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 11 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 84 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 101 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 200 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 153 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 83 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينتين، ومختبر فرع المركز أجدابيا تسع عينات، ومختبر فرع المركز طبرق عينتين، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 200 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 57 ألفا و975 حالة، منها 24 ألفا و910 إصابات نشطة، و32 ألفا و253 متعافيا، في حين توفي 812 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.