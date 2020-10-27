بالصور: ضبط أغذية منتهية الصلاحية في محال بغدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 09:51 صباحا
أحد مفتشي مركز الرقابة على الأغذية خلال حملة على محال غدامس، 26 أكتوبر 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشية استهدفت محالا واقعة داخل نطاق بلدية غدامس.

وتأتي تلك الجولات ضمن حملة مكبرة على محال الأغذية في البلدية، مستمرة منذ عدة أيام، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي.

ورصد المفتشون عدم التزام بعض العاملين في تلك المحال بارتداء الكمامات، ووجود بعض الحلوى التي تحوي ألوانا صناعية محظورة، بينما كانت النظافة العامة والإضاءة والتبريد بحالة جيدة، كما أن طريقة العرض والتصنيف للأغذية مناسبة.

وصادر المفتشون الأغذية المنتهية الصلاحية، والتي تحتوي على الألوان المحظورة، على أن يتم إتلافها لاحقا مع الجهات ذات الاختصاص، وتم تسجيل المخالفات وإحالة تقرير فني للجهات الضبطية.

إحدى المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي ضبطت خلال الحملة
إحدى المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي ضبطت خلال الحملة
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