غوتيريس يتمنى استمرار عمل الجزائر لصالح ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 12:20 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جنيف، 25 فبراير 2019، (فرانس برس)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن شكره للجزائر على دورها النشط والتزامها الكامل بالمساهمة في التسوية النهائية لهذه الأزمة، وتمنى استمرار عمل الجزائر لصالح ليبيا. 

جاء ذلك خلال محادثات بين غوتيريس ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عبر آلية الاتصال الافتراضي، حيث تطرق الطرفان إلى العديد من القضايا الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في ليبيا والصحراء الغربية ومالي وفق ما نقلت الخارجية الجزائرية في بيان أمس الاثنين. ورحب بوقادوم بالتوقيع في جنيف على اتفاق وقف إطلاق النار النهائي بين حكومة الوفاق و الجيش الوطني الليبي.

اقرأ ايضا: الجزائر ترحب بـ«اتفاق جنيف» وتتمنى أن يكون «مستداما وملزما ومحترما»

يشار إلى أن المشاورات السياسية بين مختلف مكونات المجتمع الليبي انطقلت الإثنين، ضمن ملتقى الحوار السياسي بهدف إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة للبلاد، على أن تنطلق اللقاءات المباشرة في العاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر المقبل، لمناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
البعث العراقي يعلن وفاة عزة الدوري.. خليفة صدام حسين
عربى
ظروف مأساوية تحيط بوفاة لاعب مانشستر سيتي جيريمي ويستن
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
ماكرون يغرد بالعربية في مواجهة الغضب العربي والإسلامي: «نحترم الاختلاف بروح ...
عربى
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
(13- صفر).. أياكس يحقق فوزا تاريخيا في الدوري الهولندي (فيديو)
رياضة عالمية
استئناف تصدير النفط الخام من ميناء الزاوية النفطي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دبي تزود وسائل النقل العامة بتقنية التعرف على الوجوه