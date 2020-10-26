«داخلية الوفاق» تناقش مع «مكافحة الأمراض» و«الهجرة الدولية» توعية العاملين بالمنافذ من «كورونا»

ممثلو «داخلية الوفاق» و«مكافحة الأمراض» أثناء مناقشة توعية العاملين من كورونا، 26 أكتوبر 2020 (مكافحة الأمراض).

ناقشت الإدارة العامة للمنافذ بوزارة الداخلية، مع ممثلين للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة الهجرة الدولية، في اجتماع اليوم الاثنين، انطلاق البرنامج التدريبي التوعوي للعاملين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.

وجرى الاجتماع بمقر الإدارة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بمشاركة كل من مدير الإدارة العامة للمنافذ بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد صلاح الدين عبد السلام، ومدير مكتب الرقابة الصحية والدولية رمضان البكوش، ومدير مكتب التعاون الفني بالمركز الوطني الدكتورة عبير البخاري، وفق ما نشرته صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

كما شارك في الاجتماع ممثل عن منظمة الهجرة الدولية. وتركز النقاش حول «الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها في المنافذ الدولية للوقاية من فيروس كورونا المستجد».