اتفاق بين الحرس البلدي وشركة البريقة لتوفير وقود الديزل في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 10:54 مساء
اجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي ومسؤولي شركة البريقة في طبرق. (الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي في طبرق توصل الجهاز إلى اتفاق مع مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط يقضي بتوفير وقود الديزل في المدينة وخاصة للمخابز والمرافق الصحية العامة بالمدينة.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي طبرق، عميد صالح حمد، مع مسؤولي شركة البريقة بالمدينة، اليوم الاثنين، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية، هاشم إمصادف ومدير مكتب عمليات شركة البريقة في طبرق عيد حدوث، ومنسق مكتب الأمن الصناعي بالشركة إبراهيم حسن بوزيد، ومنسق مستودع طبرق النفطي إبراهيم مجيد عبدالله.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي في طبرق إن الاتفاق بين مسؤولي الجهاز وشركة البريقة يقضي بتخصيص الأخيرة «شاحنتين محملتين بوقود الديزل كل يوم اثنين من كل أسبوع للمحطات المتفق عليها بين المجلس التسييري والشركة بإشراف جهاز الحرس البلدي».

وأوضح المكتب الإعلامي أن اجتماع اليوم خصص لبحث إمكانية توفير وقود الديزل للمخابز والعيادات والمستشفيات الموجودة في نطاق بلدية طبرق، واستهدف الوصول إلى اتفاق مع شركة البريقة لمحاولة حل مشكلة نقص الديزل وتوفيره للمخابز والعيادات والمستشفيات والجهات العامة لتسهيل خدمة المواطنين.

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