تدريب 65 ضابطا وموظفا بالأمن الدبلوماسي على البرتوكول والإتيكيت وأمن المعلومات

لقطة جماعية للمشاركين في الدورة التدريبية من عناصر الأمن الدبلوماسي. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، اختتام البرنامج التدريبي المشترك مع وزارة الخارجية بشأن تدريب 65 ضابطا وموظفا بجهاز الأمن الدبلوماسي بمجال البروتوكول وفن الإتيكيت والعلاقات الدولية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البرنامج التدريبي المشترك هو الأول مع وزارة الخارجية، ويأتي ضمن برنامج العمل المشترك بين الوزارتين بناء على تعليمات المفوض بوزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج التدريبي الأول كان «في مجال البرتوكول وفن الإتيكيت وأمن المعلومات والعلاقات الدولية والمصطلحات الدبلوماسية بإشراف معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية».

وذكرت الوزارة أن البرنامج «استهدف 65 متدربا من بينهم 31 ضابطاً 27 ضابط صف و6 موظفين بالإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية ومكتب الشرطة العربية والدولية بمعدل 60 ساعة تدريبية».

وحضر اختتام البرنامج التدريبي الذي جرى صباحا بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ومدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، ومدير أمن طرابلس، ومدير مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وأعضاء عن وزارة الخارجية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وعدد من أعضاء ومنتسبي الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وفي ختام الحفل منح درع الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية نظير ما قدموه من تعاون لإنجاح هذا البرنامج التدريبي المشترك. كما تخلل الحفل تكريم طاقم التدريس والمشرفين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وتكريم عدد من الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ومنحهم شهادات شكر وتقدير، وإعطاء المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه سيجري إعداد مجموعة من الدورات التدريبية الأخرى خلال الفترة القادمة للرفع من كفاءة منتسبي الوزارة في مجال إعداد الكوادر المهنية.

تكريم عدد من القائمين على الدورة التدريبية. (وزارة الداخلية)

اجتماع المسؤولين المشاركين في حفل ختام الدورة التدريبية من عناصر الأمن الدبلوماسي. (وزارة الداخلية)

عدد من المشاركين في حفل ختام الدورة التدريبية من عناصر الأمن الدبلوماسي. (وزارة الداخلية)

عدد من المشاركين في حفل ختام الدورة التدريبية من عناصر الأمن الدبلوماسي. (وزارة الداخلية)