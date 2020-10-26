كيف أنهي الدولار تعاملات الإثنين في السوق الموازية؟

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

اختتم سعر صرف الدولار الرسمي تعاملات اليوم مقابل الدينار الليبي على ارتفاع في السوق الموازية اليوم الإثنين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد سعر صرف العملة الأميركية بفارق 4 قروش في ختام التعاملات، مسجلا 6.21 دينار مقابل 6.17 دينار في مستهل التداولات.متخليا عن المكاسب التي حققها في منتصف تداولات اليوم مسجلا 6.25 قرشًا.

في المقابل استقر سعر صرف اليورو والجنيه الاسترليني في ختام التعاملات، بواقع 7.25 دينار و7.96 دينار على الترتيب. وفي السياق ذاته، استقر سعر صرف الليرة التركية على 0.78 دينار، والدينار التونسي عند 2.25 دينار ليبي.